Transfert : L'OL tente un énorme coup en Premier League !

Déjà très actif en coulisses pour la saison prochaine, l'OL regarderait du côté de la Premier League pour se renforcer. Selon les presse britannique, les Gones souhaiteraient effectivement obtenir le prêt du crack de Manchester City Nico O’Reilly. Mais la concurrence s'annonce rude pour le club entraîné par Paulo Fonseca.

Passé proche de la relégation en Ligue 2 à cause de la gestion catastrophique de John Textor, l'OL a finalement arraché son maintien dans l'élite après la validation de la DNCG. Il a fallu réaliser un mercato malin qui porte d'ailleurs ses fruits pour le moment puisque les Lyonnais sont co-leaders de Ligue 1 avec l'AS Monaco, Strasbourg et le PSG.

Nico O’Reilly dans le viseur de l'OL ? Et afin de maintenir ce rythme, les Gones pourraient se montrer actifs lors du mercato d'hiver. Ainsi, selon les informations de Football Insider, l'OL s'intéresserait notamment à Nico O'Reilly, le crack de Manchester City. Un prêt serait ainsi envisagé.