Dembélé - PSG : Discussions secrètes, son transfert est confirmé !

En 2023, Ousmane Dembélé signait au PSG pour environ 50M€. Un joli coup qui s'est transformé en transfert parfait compte tenu ce qu'a accompli l'international français à Paris. D'ailleurs, les discussions pour son transfert au PSG avaient été menées en toute discrétion.

Lundi soir, Ousmane Dembélé a été couronné Ballon d'Or. Une distinction qui vient couronner une saison exceptionnelle sur le plan collectif et individuel. Cela confirme également que le PSG ne s'était pas trompé en 2023 en lâchant 50M€ pour son transfert.

Dembélé au PSG, le transfert négocié en secret Dans ses colonnes, Le Parisien revient d'ailleurs sur les coulisses des discussions pour le transfert d'Ousmane Dembélé, rappelant qu'elles ont été menées en totale discrétion par son agent Moussa Sissoko, très proche de Nasser Al-Khelaïfi. Et pourtant, ce n'est pas dans les habitudes du représentant de Dembélé, plus habitué aux coups d'éclat comme en témoigne le clash pour quitter le Borussia Dortmund et signer au FC Barcelone.