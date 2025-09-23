Transfert à l’ASSE : Un joueur harcelé au téléphone !

Longtemps annoncé sur le départ, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE, avec qui il a inscrit un doublé samedi face à Reims (3-2). Le père de l’attaquant âgé de 20 ans est revenu sur le mercato de son fils, dont le téléphone n’arrêtait pas de sonner pour lui proposer « tout et n’importe quoi ».
Dans sa quête de remontée en Ligue 1, l’ASSE pourra finalement compter sur Lucas Stassin. S’il a été annoncé sur le départ tout au long de l’été, les Verts se sont montrés intransigeants et ont refusé toutes les offres pour leur attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2028.
« Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours »
Comme l’a confié son père auprès du Progrès, le mercato n’a pas été de tout repos pour Lucas Stassin : « Il m’appelait pour me dire qu’il ne réussissait pas à dormir. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours. On lui proposait tout et n’importe quoi. »
« C’était impossible d’être performant dans de telles conditions »
Ce qui a perturbé le joueur de l’ASSE, qui reste sur trois buts lors des deux derniers matchs de son équipe. « Même moi qui connais le milieu, ce n’était pas évident à gérer. Et tous les jours, il m’appelait pour me dire qu’il était fatigué. C’était impossible d’être performant dans de telles conditions », a ajouté le père de Lucas Stassin.