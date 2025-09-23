Transfert à l’ASSE : Un joueur harcelé au téléphone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Longtemps annoncé sur le départ, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE, avec qui il a inscrit un doublé samedi face à Reims (3-2). Le père de l’attaquant âgé de 20 ans est revenu sur le mercato de son fils, dont le téléphone n’arrêtait pas de sonner pour lui proposer « tout et n’importe quoi ».

Dans sa quête de remontée en Ligue 1, l’ASSE pourra finalement compter sur Lucas Stassin. S’il a été annoncé sur le départ tout au long de l’été, les Verts se sont montrés intransigeants et ont refusé toutes les offres pour leur attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2028.

« Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours » Comme l’a confié son père auprès du Progrès, le mercato n’a pas été de tout repos pour Lucas Stassin : « Il m’appelait pour me dire qu’il ne réussissait pas à dormir. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours. On lui proposait tout et n’importe quoi. »