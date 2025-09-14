Transfert historique à l’ASSE, c’est terminé

Lors de la fin du mercato, le Paris FC a failli signer un gros coup. À la recherche d’un numéro neuf, les dirigeants parisiens avaient ciblé Lucas Stassin, le joueur de Saint-Étienne. Malheureusement, cela ne s’est pas fait car l’ASSE demandait environ 42M€ pour son buteur, ce qui aurait fait de lui le plus gros transfert de l’histoire des Verts. À ce prix-là, le club de la capitale a définitivement refermé la piste.
Cet été, le Paris FC a été l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs lors du mercato. Une obligation pour l’équipe parisienne, qui avait besoin de renforcer grandement son effectif pour son retour dans l’élite. Le PFC a signé quelques gros coups, mais il y a eu également des loupés.
Des divergences sur le dossier Hamari Traoré
Afin d’apporter un peu d’expérience en défense, le Paris FC a décidé de miser sur Hamari Traoré, qui évoluait jusque là à la Real Sociedad. Toutefois, le profil du Malien ne faisait pas l’unanimité au sein du club de la capitale, comme l’a dévoilé le journaliste du Parisien Laurent Pruneta. « Ce n'est pas dévoiler un secret que de dire qu'il y a eu des grosses divergences sur certains dossiers comme celui d'Hamari Traoré. C'était le premier mercato du Paris FC avec l'apport de Red Bull. Les choses doivent s'affiner. Un bilan sera fait dans les prochaines semaines et peut-être que certaines choses évolueront… »
La piste Stassin trop chère pour le Paris FC
Lors du dernier jour du mercato, le Paris FC avait tenté un gros coup en essayant de faire signer Lucas Stassin. Malheureusement, le club de la capitale a dû abandonner cette piste, car l’ASSE demandait beaucoup trop d’argent pour son buteur. « Quant à Stassin, oui, au prix demandé par Saint-Étienne (42 millions), c'est totalement refermé. Mais les choses pourront peut-être évoluer si la direction de l'ASSE baisse ses prétentions qui sont objectivement déraisonnables. » Une somme qui aurait fait du jeune Belge le transfert le plus cher de l’histoire de Saint-Étienne.