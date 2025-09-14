Transfert historique à l’ASSE, c’est terminé

Alexis Brunet

Lors de la fin du mercato, le Paris FC a failli signer un gros coup. À la recherche d’un numéro neuf, les dirigeants parisiens avaient ciblé Lucas Stassin, le joueur de Saint-Étienne. Malheureusement, cela ne s’est pas fait car l’ASSE demandait environ 42M€ pour son buteur, ce qui aurait fait de lui le plus gros transfert de l’histoire des Verts. À ce prix-là, le club de la capitale a définitivement refermé la piste.

Cet été, le Paris FC a été l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs lors du mercato. Une obligation pour l’équipe parisienne, qui avait besoin de renforcer grandement son effectif pour son retour dans l’élite. Le PFC a signé quelques gros coups, mais il y a eu également des loupés.

Des divergences sur le dossier Hamari Traoré Afin d’apporter un peu d’expérience en défense, le Paris FC a décidé de miser sur Hamari Traoré, qui évoluait jusque là à la Real Sociedad. Toutefois, le profil du Malien ne faisait pas l’unanimité au sein du club de la capitale, comme l’a dévoilé le journaliste du Parisien Laurent Pruneta. « Ce n'est pas dévoiler un secret que de dire qu'il y a eu des grosses divergences sur certains dossiers comme celui d'Hamari Traoré. C'était le premier mercato du Paris FC avec l'apport de Red Bull. Les choses doivent s'affiner. Un bilan sera fait dans les prochaines semaines et peut-être que certaines choses évolueront… »