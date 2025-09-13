Il arrive au Paris FC après le PSG : Tout est calé pour cet international !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir porté le maillot du PSG, Kevin Trapp a fait son retour dans la capitale durant l’été, s’engageant en faveur du Paris FC. Et malgré son statut d’international, l’Allemand a bien accepté de jouer les accompagnateurs, le jeune Obed Nkambadio restant le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens.

Parmi les huit joueurs enrôlés par le Paris FC durant l’été, un renfort connaît particulièrement la capitale. A 35 ans, et après avoir disputé trois saisons au PSG entre 2015 et 2018, Kevin Trapp a fait son retour en Ligue 1. Et avec la présence du jeune gardien Obed Nkambadio dans les cages, titulaire la saison passée en Ligue 2 et lors des deux premières journées de Ligue 1, l’international allemand est appelé à endosser le rôle de doublure.

Trapp, vraiment doublure ? Mais compte tenu du statut de Kevin Trapp, certains observateurs s’interrogent sur ce statut à terme, d’autant que l’Allemand était dans les cages pour la première victoire du PFC en Championnat, Nkambadio étant blessé. Journaliste au Parisien, Laurent Pruneta affirme néanmoins que l’ancien du PSG a bien accepté de passer la plupart de la saison sur le banc.