Il arrive au Paris FC après le PSG : Tout est calé pour cet international !

Parmi les huit joueurs enrôlés par le Paris FC durant l’été, un renfort connaît particulièrement la capitale. A 35 ans, et après avoir disputé trois saisons au PSG entre 2015 et 2018, Kevin Trapp a fait son retour en Ligue 1. Et avec la présence du jeune gardien Obed Nkambadio dans les cages, titulaire la saison passée en Ligue 2 et lors des deux premières journées de Ligue 1, l’international allemand est appelé à endosser le rôle de doublure.
Trapp, vraiment doublure ?
Mais compte tenu du statut de Kevin Trapp, certains observateurs s’interrogent sur ce statut à terme, d’autant que l’Allemand était dans les cages pour la première victoire du PFC en Championnat, Nkambadio étant blessé. Journaliste au Parisien, Laurent Pruneta affirme néanmoins que l’ancien du PSG a bien accepté de passer la plupart de la saison sur le banc.
« Il a accepté de venir pour accompagner Nkambadio »
« Les choses sont claires depuis le début, a confié le journaliste dans un tchat organisé sur le site du Parisien. Kevin Trapp a accepté de venir pour accompagner Obed Nkambadio. Il joue aussi un rôle important dans le vestiaire comme l'a encore rappelé hier (vendredi) l'entraîneur Stéphane Gilli. » L'entraîneur du PFC a en effet annoncé la couleur : « C’est Obed qui jouera. J’ai parlé avec Kevin. Ça a été clair. Il m’a répondu : c’est ce qui avait été dit. Kevin est venu au Paris FC en connaissance de cause. »