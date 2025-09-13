Transfert surprise à l’OM : Il déballe les coulisses en public !

Un an seulement après son arrivée en provenance du Celtic Glasgow, Matt O’Riley a quitté Brighton le dernier jour du mercato pour prendre la direction de l’OM, où il a été prêté sans option d’achat. Un choix qu’a justifié l’entraîneur des Seagulls, Fabian Hurzeler, expliquant qu’il avait trop de joueurs au même poste dans son effectif.
Comme Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri, Matt O’Riley est arrivé le dernier jour du mercato à l’OM. Prêté sans option d’achat par Brighton, l’international danois (4 sélections) avait rejoint les Seagulls il y a seulement un an dans le cadre d’un transfert estimé à environ 30M€, mais se trouvait aujourd’hui barré par la concurrence.
« Nous avions quatre joueurs pour un seul poste »
« Il n'y a pas qu'un seul élément déclencheur. En fin de compte, c'est toujours une décision que nous prenons ensemble, ce qui est le mieux pour le club et aussi ce qui est le mieux pour le joueur. Quand on regarde notre effectif, on a tellement de joueurs à ce poste. Nous avons (Charalampos) Kostoulas qui peut jouer à ce poste, (Brajan) Gruda, (Georginio) Rutter, donc nous avions quatre joueurs pour un seul poste. C'est quelque chose dont nous devons assumer la responsabilité, essayer de déterminer ce qui est le mieux, car si vous avez trop de joueurs pour un seul poste, vous ne pouvez pas accorder à tous les joueurs suffisamment d'attention pour les faire progresser », a expliqué Fabian Hurzeler en conférence de presse.
« Nous suivrons ce qu'il fait à Marseille »
« Tous les joueurs que je viens de mentionner ont un profil différent, un grand potentiel, mais il est très important qu'ils aient le temps de jeu dont ils ont besoin », a ajouté l’entraîneur de Brighton, qui continuera de garder un œil sur les performances de Matt O’Riley à l’OM. « J'ai été très heureux de travailler avec Matt. Nous avions une bonne relation, nous continuerons à avoir une bonne relation et nous suivrons ce qu'il fait à Marseille. Nous espérons qu'il sera performant. C'est une nouvelle expérience pour lui et je suis sûr que lorsqu'il reviendra, il aura une nouvelle occasion de montrer qu'il peut nous aider. »