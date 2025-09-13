Transfert surprise à l’OM : Il déballe les coulisses en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance du Celtic Glasgow, Matt O’Riley a quitté Brighton le dernier jour du mercato pour prendre la direction de l’OM, où il a été prêté sans option d’achat. Un choix qu’a justifié l’entraîneur des Seagulls, Fabian Hurzeler, expliquant qu’il avait trop de joueurs au même poste dans son effectif.

Comme Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri, Matt O’Riley est arrivé le dernier jour du mercato à l’OM. Prêté sans option d’achat par Brighton, l’international danois (4 sélections) avait rejoint les Seagulls il y a seulement un an dans le cadre d’un transfert estimé à environ 30M€, mais se trouvait aujourd’hui barré par la concurrence.

« Nous avions quatre joueurs pour un seul poste » « Il n'y a pas qu'un seul élément déclencheur. En fin de compte, c'est toujours une décision que nous prenons ensemble, ce qui est le mieux pour le club et aussi ce qui est le mieux pour le joueur. Quand on regarde notre effectif, on a tellement de joueurs à ce poste. Nous avons (Charalampos) Kostoulas qui peut jouer à ce poste, (Brajan) Gruda, (Georginio) Rutter, donc nous avions quatre joueurs pour un seul poste. C'est quelque chose dont nous devons assumer la responsabilité, essayer de déterminer ce qui est le mieux, car si vous avez trop de joueurs pour un seul poste, vous ne pouvez pas accorder à tous les joueurs suffisamment d'attention pour les faire progresser », a expliqué Fabian Hurzeler en conférence de presse.