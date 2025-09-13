OM : De Zerbi lâche une grosse annonce sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux semaines après sa défaite sur la pelouse de l’OL (1-0), l’OM s’est relancé vendredi soir en s’imposant lors de la réception de Lorient (4-0). L’occasion de voir plusieurs nouvelles recrues à l’œuvre, notamment Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Roberto De Zerbi s’est dit très satisfait du travail effectué par sa direction durant le dernier mercato.

À quatre jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, l’OM a vécu une soirée plutôt tranquille vendredi soir face à Lorient (4-0). Les Olympiens se sont largement imposés et cette rencontre a été l’occasion de lancer plusieurs nouvelles recrues, notamment Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Facundo Medina en défense, titulaires dès le coup d'envoi. Matt O’Riley, Emerson Palmieri, Igor Paixao et Arthur Vermeeren, entrés en cours de jeu, ont eux aussi pu disputer leurs premières minutes avec le maillot de l’OM.

« La direction a fait un grand mercato, l’équipe est forte, les joueurs sont très bons » « La direction a fait un grand mercato, l’équipe est forte, les joueurs sont très bons », s’est réjoui Roberto De Zerbi en conférence de presse après la rencontre. « On peut penser que c’est notre premier match de championnat puisque c’est la première fois que nos joueurs jouaient ensemble. Mais c’est la 4e journée de championnat, nous n'avons pas beaucoup de temps mais on doit accélérer et les joueurs doivent apprendre à se connaître plus rapidement que prévu. Aguerd, Pavard, O’Riley, Vermeeren sont des joueurs intelligents, je ne me fais pas de souci. »