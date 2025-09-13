«Aujourd’hui se termine mon aventure» : Il annonce son départ de l’OM sur les réseaux sociaux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pendant que l’OM s’imposait face à Lorient (4-0) vendredi soir en ouverture de la première journée de Ligue 1, Amine Harit quant à lui a pris la direction de la Turquie. Alors qu’il n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi, l’international marocain a été prêté avec option d’achat à Istanbul Basaksehir et a pris la parole sur les réseaux sociaux après l’officialisation de son départ.

Devenu indésirable et non-inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions, Amine Harit va tenter de se relancer en Turquie. Alors qu’il n’était pas dans le groupe de l’OM pour la réception de Lorient (4-0) vendredi soir, l’international marocain (24 sélections) s’est engagé avec Istanbul Basaksehir, où il est prêté avec option d’achat.

Harit rejoint Istanbul Basaksehir en prêt avec option d’achat « Notre milieu de terrain marocain, Amine Harit, portera les couleurs d’Istanbul Basaksehir FK en 2025-26. Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Schalke 04 en septembre 2021, Amine Harit a disputé 107 rencontres avec Marseille pour un total de 10 buts. Pour la saison 2025-2026, l’international marocain est prêté avec option d’achat au club turc, Istanbul Basaksehir FK », a indiqué l’OM dans un communiqué.