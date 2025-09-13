Transfert à 80M€ : Un attaquant s’annonce au PSG !

Joueur du PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos a vu son nom circuler sur le mercato cet été sur la liste des départs. L'attaquant portugais est toujours bien présent et n'a pas vraiment l'intention de partir. Luis Enrique en est également très satisfait et Ramos pourrait faire bouger les choses concernant la hiérarchie.
Avant-centre de 24 ans, Gonçalo Ramos a un profil qui plaît beaucoup au PSG. Le club de la capitale compte encore sur lui pour la saison à venir et il a décidé de continuer son aventure avec le club. Le Portugais aurait pourtant permis au PSG de récupérer une belle somme pour son éventuel départ.
Gonçalo Ramos sur le départ cet été
Comme le rappelle L'Equipe, la question du départ de Gonçalo Ramos s'est posée cet été, notamment car des clubs anglais l'ont sollicité. Son agent Jorge Mendes a essayé de creuser quelques pistes mais sa valeur estimée à 80M€ et son gros salaire n'ont pas permis aux clubs d'aller plus loin. Le Portugais a d'autres projets de toute façon.
Ramos veut briller au PSG
Le quotidien français rajoute que Gonçalo Ramos se sent très bien à Paris et il n'envisageait pas vraiment un départ cet été. L'avant-centre se sent capable de montrer ses belles qualités et de gratter encore plus de temps de jeu. Il faudra pour cela marquer les esprits un peu plus en ce début de saison, alors que le début de la Ligue des champions approche.