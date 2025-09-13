Transfert à 80M€ : Un attaquant s’annonce au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur du PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos a vu son nom circuler sur le mercato cet été sur la liste des départs. L'attaquant portugais est toujours bien présent et n'a pas vraiment l'intention de partir. Luis Enrique en est également très satisfait et Ramos pourrait faire bouger les choses concernant la hiérarchie.

Avant-centre de 24 ans, Gonçalo Ramos a un profil qui plaît beaucoup au PSG. Le club de la capitale compte encore sur lui pour la saison à venir et il a décidé de continuer son aventure avec le club. Le Portugais aurait pourtant permis au PSG de récupérer une belle somme pour son éventuel départ.

Gonçalo Ramos sur le départ cet été Comme le rappelle L'Equipe, la question du départ de Gonçalo Ramos s'est posée cet été, notamment car des clubs anglais l'ont sollicité. Son agent Jorge Mendes a essayé de creuser quelques pistes mais sa valeur estimée à 80M€ et son gros salaire n'ont pas permis aux clubs d'aller plus loin. Le Portugais a d'autres projets de toute façon.