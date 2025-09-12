Transfert de dernière minute : Le PSG prépare un coup à la Verratti !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En proie aux blessures ces dernières années, Presnel Kimpembe s’est engagé en faveur du Qatar SC et quitte donc son club formateur. Mais avant d’entamer cette nouvelle aventure à l’étranger, le joueur formé au PSG s’apprête à vivre un moment fort en émotions ce dimanche, avec un hommage au Parc des Princes.

Peu après la fin du mercato estival dans la plupart des championnats européens, le PSG a annoncé une opération de dernière minute avec le départ de Presnel Kimpembe au Qatar. Désormais, le champion du monde 2018 va évoluer sous les couleurs du Qatar SC et tenter de relancer une carrière plombée par les problèmes physiques à répétition. Mais avant de débuter cette nouvelle aventure, Presnel Kimpembe s’apprête à vivre un moment fort en émotions.

Le PSG va organiser un hommage à Kimpembe A l’instar de Marco Verratti, parti au Qatar à l’été 2023, Presnel Kimpembe aura le droit à un bel hommage au Parc des Princes ce dimanche, en marge de la réception du RC Lens (17h15), révèle RMC. « Je suis très, très fier d'avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain, ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d'années, confiait Kimpembe à l’annonce de son départ. Ça a été un combat, forcément, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de connexions, de rencontres. Beaucoup de valeurs, beaucoup de respect, des choses à défendre, une belle équipe, un joli club, plein de belles choses, des émotions. »