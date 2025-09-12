Transfert de dernière minute : Le PSG prépare un coup à la Verratti !

En proie aux blessures ces dernières années, Presnel Kimpembe s’est engagé en faveur du Qatar SC et quitte donc son club formateur. Mais avant d’entamer cette nouvelle aventure à l’étranger, le joueur formé au PSG s’apprête à vivre un moment fort en émotions ce dimanche, avec un hommage au Parc des Princes.
Peu après la fin du mercato estival dans la plupart des championnats européens, le PSG a annoncé une opération de dernière minute avec le départ de Presnel Kimpembe au Qatar. Désormais, le champion du monde 2018 va évoluer sous les couleurs du Qatar SC et tenter de relancer une carrière plombée par les problèmes physiques à répétition. Mais avant de débuter cette nouvelle aventure, Presnel Kimpembe s’apprête à vivre un moment fort en émotions.
Le PSG va organiser un hommage à Kimpembe
A l’instar de Marco Verratti, parti au Qatar à l’été 2023, Presnel Kimpembe aura le droit à un bel hommage au Parc des Princes ce dimanche, en marge de la réception du RC Lens (17h15), révèle RMC. « Je suis très, très fier d'avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain, ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d'années, confiait Kimpembe à l’annonce de son départ. Ça a été un combat, forcément, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de connexions, de rencontres. Beaucoup de valeurs, beaucoup de respect, des choses à défendre, une belle équipe, un joli club, plein de belles choses, des émotions. »
« Je pars avec plein d'images »
« Je voulais tout simplement remercier tout le club, le président, le staff, mon équipe, tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer, échanger et apprendre aussi. Je voulais remercier les supporters parce que sans vous, nous ne sommes rien. Ça a été un honneur de pouvoir partager ces moments avec vous que ce soit au Parc des Princes ou à l'extérieur. Je pars avec plein d'images, la tête pleine. Je voulais tout simplement vous dire merci », avait conclu Kimpembe.