Rabiot quitte l'OM et choque tout le monde !

Dans les dernières heures du mercato, Adrien Rabiot a trouvé une porte de sortie après avoir été placé sur la liste des transferts par l'OM. Le milieu de terrain français s'est effectivement engagé avec l'AC Milan où il est arrivé jeudi. Et en Italie, tout le monde est déjà impressionné par le niveau actuel de l'ancien joueur du PSG.

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier par l'OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot aura du attendre les dernières minutes du mercato pour trouvé une porte de sortie. Le milieu de terrain français a signé à l'AC Milan contre un chèque de 10M€ environ. Arrivé en Italie jeudi, il a déjà impressionné tout le monde.

L'Italie déjà choquée par Rabiot En effet, dans ses colonnes ce vendredi, le Corriere dello Sport révèle que « ses résultats sont excellents. Bien sûr, le Français doit encore retrouver sa forme optimale et un rythme de jeu optimal, mais il est déjà prêt à jouer. » Reste à savoir si Massimiliano Allegri l'alignera dès le coup d'envoi du match contre Bologne dimanche.