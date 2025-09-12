Hakimi - «On savait déjà» : La folle annonce du PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a pris la décision de ne pas recruter de latéral droit, malgré le fait qu'Achraf Hakimi n'ait pas de doublure. Un choix mûrement réfléchi par le staff de Luis Enrique qui a depuis longtemps acté le fait de ne pas doubler le poste de l'international marocain. Cela fait effectivement plus d'un an que le PSG a fait ce choix.

S'il y a bien un joueur qui s'est imposé comme l'un des principaux éléments forts sous les ordres de Luis Enrique, c'est Achraf Hakimi. Par conséquent, la menace d'une blessure de l'international marocain fait trembler au sein du PSG qui a toutefois décidé de ne pas recruter de latéral droit cet été alors même que l'ancien joueur du Real Madrid participera à la CAN cet hiver au Maroc.

Pas de latéral droit, le PSG a tranché depuis longtemps Un choix qui paraît toutefois issu d'une longue réflexion. En effet, Luis Enrique aurait rapidement acté le fait de ne pas recruter de doublure à Achraf Hakimi. « Quand on a commencé le Championnat la saison passée, on savait déjà que l'un des postes auquel on n'aurait pas besoin de se renforcer cet été, ce serait celui d'arrière droit », explique d'ailleurs une source au sein du PSG citée par L'EQUIPE.