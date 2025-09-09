Dembélé - Hakimi : La polémique relancée au PSG ?

Cette année, plusieurs joueurs du PSG peuvent prétendre à remporter le Ballon d’Or. Si Ousmane Dembélé figure comme le grand favori pour rafler le graal, Achraf Hakimi dispose également d’une excellente cote. Le latéral droit de 26 ans a d’ailleurs le soutien total du Maroc, ce qui pourrait relancer la polémique entre les deux joueurs.

D’ici quelques jours, nous connaîtrons l’identité du Ballon d’Or 2025 . France Football rendra son verdict le 22 septembre, et plusieurs joueurs du PSG peuvent prétendre au graal. Auteur d’une saison mémorable, la meilleure de sa carrière, Ousmane Dembélé fait office de grand favori. Mais Achraf Hakimi a également des cartes à jouer.

Avec 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues, le latéral droit de 26 ans s’est montré particulièrement décisif pour un défenseur. Achraf Hakimi a notamment été l’un des artisans majeurs du sacre du PSG en Ligue des champions , à l’instar d’ Ousmane Dembélé . Le capitaine du Maroc aurait d’ailleurs le soutien total de son pays dans la course au Ballon d’Or .

«On souhaite que Hakimi soit Ballon d’Or»

« Ballon d’Or ou pas, c’est un formidable joueur. Maintenant, cette récompense, on sait tous que c’est un avis des journalistes et il y a beaucoup de politique et de promotion derrière, mais on souhaite que Hakimi soit Ballon d’Or. Les Marocains sont derrière lui » peut-on entendre chez les supporters des Lions de l’Atlas comme le rapporte RMC Sport.

Cela pourrait relancer la polémique qui avait éclatée il y a quelques jours, lorsque Achraf Hakimi avait fait savoir qu’il méritait le Ballon d’Or autant qu’Ousmane Dembélé. À suivre...