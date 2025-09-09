Gros flop au PSG : Le clash continue sur les réseaux sociaux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien grand espoir du PSG, Kays Ruiz-Atil a même fait ses débuts dans l'équipe première sous Thomas Tüchel en 2020. Mais l'histoire tourne court puisqu'il est renvoyé vers les moins de 19 ans, lui qui demandait plus de temps de jeu. Il finit par quitter le PSG pour tenter sa chance au FC Barcelone, en vain. Dans une émission, Ander Herrera, son ancien coéquipier, est revenu sur ce talent fou qui manquait cruellement de discipline. Le principal intéressé a répondu à sa manière.

Désigné parmi les pépites du football français à son arrivée au PSG, Kays Ruiz-Atil s'est senti pousser des ailes au milieu des stars de l'époque. Le jeune Français, aujourd'hui âgé de 23 ans, refuse pourtant de prolonger au PSG, ce qui agace la direction. Il annonce ensuite son départ à la fin de la saison 2020-2021. Ander Herrera et Angel Di Maria, qui l'ont côtoyé à l'époque, se rappellent d'un jeune espoir qui avait mal tourné, davantage concentré sur la vie de luxe que le travail. Des erreurs sur lesquelles il est à son tour revenu sur Instagram.

Kays Ruiz répond à Di Maria et Herrera Toujours en quête de relance dans un club qui bénéficie d'une plus grande exposition, Kays Ruiz-Atil semble avoir oublié cette période. « Je vois, j’entends ce qu’il se dit. Ça me fait sourire, ceux qui me critiquent aujourd’hui sont souvent les mêmes qui me complimentaient hier. J’étais jeune, j’ai fait des erreurs comme tout le monde, je les ai assumées et je ne vis pas dans le passé. Je me concentre sur le futur. Le reste, je le laisse derrière moi. Tout le monde a son avis sur moi, cependant, Allah seul sait. Faut passer à autre chose » écrit-il sur Instagram. Le message est passé.