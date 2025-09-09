Clash avec Deschamps : «C’est lamentable», le PSG fracassé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a perdu deux cadres de son effectif pendant cette trêve internationale : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. La faute à des blessures musculaires grandement évitables du point de vue des dirigeants parisiens au vu de leur courrier envoyé à la FFF à ce sujet avant le match contre l’Ukraine. Ce qui a engendré une colère noire à Paris, disproportionnée et irrespectueuse envers Didier Deschamps d’après Bixente Lizarazu.

Vendredi soir, l’équipe de France lançait sa campagne de qualifications pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. La dernière compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus après quatorze années de bons et loyaux services. En Pologne, la sélection tricolore vice-championne du monde en titre a pris le meilleur sur l’Ukraine en s’imposant sur le score de 2 buts à 0.

Doué et Dembélé blessés, le PSG enrage ! Néanmoins, au fil de cette rencontre, Désiré Doué puis Ousmane Dembélé qui l’a remplacé à la mi-temps en raison d’une blessure au mollet droit. Pour sa part, c’est à la cuisse que le numéro 10 du PSG s’est blessé quelques jours après une première alerte avec son club à l’autre jambe. Trop c’est trop pour le Paris Saint-Germain qui a partagé son mécontentement par le biais d’un communiqué dimanche dernier après avoir prévenu le staff médical des Bleus sur les états physiques de ses deux joueurs. « Le club déplore que ces recommandations médicales n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’équipe de France ainsi que l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales ».