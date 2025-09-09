PSG : Catastrophe avec Dembélé, Deschamps coupable ?

Pierrick Levallet

Le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé pendant environ six semaines. L’attaquant de 28 ans, sorti sur blessure avec l’équipe de France contre l’Ukraine, souffre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit. Le club de la capitale avait pourtant prévenu le staff médical des Bleus quant à ses craintes avec son joueur vedette. De quoi désigner Didier Deschamps comme le responsable de cette catastrophe ? C’est notre sondage du jour !

La trêve internationale a fait des dégâts au PSG. Le club de la capitale a vu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sortir sur blessure avec l’équipe de France ce vendredi contre l’Ukraine. Et pour l’attaquant de 28 ans, le constat est lourd. Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit et devrait donc manquer au moins six semaines de compétition. La situation a d’ailleurs rendu le PSG furieux, puisque le club de la capitale avait envoyé un courrier au staff médical des Bleus pour lui faire part de ses craintes à l’égard de certains joueurs, dont le champion du monde 2018.

Deschamps s'est basé sur le «ressenti» des joueurs Didier Deschamps a néanmoins pris le risque de le faire entrer à la mi-temps après la blessure de Désiré Doué. Quelques minutes plus tard, la catastrophe est arrivée pour Ousmane Dembélé. Le sélectionneur tricolore a toutefois fait savoir qu’il s’était surtout fié au ressenti du joueur pour prendre sa décision. « On a fait les choses de manière professionnelle, progressive comme on le fait pour tous les joueurs, en tenant compte de leur ressenti. Malheureusement, c'est arrivé et ça concerne deux joueurs du PSG » a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse.