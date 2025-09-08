Grosse polémique au PSG : Deschamps répond cash !

Alors que la tension monte entre le PSG et la FFF, Didier Deschamps s’est exprimé sur la polémique entourant la blessure d’Ousmane Dembélé, vendredi dernier face à l’Ukraine (0-2). Le sélectionneur de l’équipe de France a assuré que les choses avaient été faites « de manière professionnelle » et que le club de la capitale n’était pas « l’adversaire » des Bleus.
Cette trêve internationale aura coûté cher au PSG. Le club de la capitale a vu deux de ses joueurs se blesser vendredi, lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine (0-2), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, dont les indisponibilités sont estimées à respectivement quatre et six semaines. Ce qui a été suivi d’une polémique, surtout concernant le second nommé.
« On a fait les choses de manière professionnelle »
Le PSG avait prévenu la FFF des risques entourant Ousmane Dembélé, déjà touché musculairement avant de rejoindre l’équipe de France, et assure ne pas avoir été en contact avec le staff médical des Bleus. Un sujet sur lequel a forcément été interrogé Didier Deschamps ce lundi en conférence de presse à la veille du match face à l’Islande.
« Le PSG n'est pas notre adversaire »
« Il s'est passé ce qui s'est passé, je suis triste pour Ousmane et 'Dez', car on perd deux éléments importants pour le match de demain (mardi). On a fait les choses de manière professionnelle, progressive comme on le fait pour tous les joueurs, en tenant compte de leur ressenti. Malheureusement, c'est arrivé et ça concerne deux joueurs du PSG », a déclaré Didier Deschamps. « Maintenant, le PSG n'est pas notre adversaire, les clubs ne l'ont jamais été même si on a des intérêts qui peuvent diverger - je le sais, j'ai été de l'autre côté de la barrière. Notre seul adversaire, c'est l'Islande. »