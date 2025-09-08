Grosse polémique au PSG : Deschamps répond cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la tension monte entre le PSG et la FFF, Didier Deschamps s’est exprimé sur la polémique entourant la blessure d’Ousmane Dembélé, vendredi dernier face à l’Ukraine (0-2). Le sélectionneur de l’équipe de France a assuré que les choses avaient été faites « de manière professionnelle » et que le club de la capitale n’était pas « l’adversaire » des Bleus.

Cette trêve internationale aura coûté cher au PSG. Le club de la capitale a vu deux de ses joueurs se blesser vendredi, lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine (0-2), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, dont les indisponibilités sont estimées à respectivement quatre et six semaines. Ce qui a été suivi d’une polémique, surtout concernant le second nommé.

« On a fait les choses de manière professionnelle » Le PSG avait prévenu la FFF des risques entourant Ousmane Dembélé, déjà touché musculairement avant de rejoindre l’équipe de France, et assure ne pas avoir été en contact avec le staff médical des Bleus. Un sujet sur lequel a forcément été interrogé Didier Deschamps ce lundi en conférence de presse à la veille du match face à l’Islande.