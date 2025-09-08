Ousmane Dembélé : Le PSG a menti, nouvelle accusation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La tension monte entre le PSG et la FFF après les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, qui seront absents pendant plusieurs semaines. Le club de la capitale accuse la Fédération de n'avoir pas tenu compte des avertissements médicaux concernant Dembélé, affirmant qu’aucun échange n’a eu lieu sur le dossier, une version que la FFF dément.

Présent face à la presse ce lundi, à la veille du match contre l’Islande, Didier Deschamps devrait davantage parler des absents que des présents alors que la colère ne redescend pas dans les rangs parisiens. Les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé ont encore du mal à passer au PSG, qui devra se passer de ses joueurs pour quatre et six semaines. Le cas Dembélé fait particulièrement grincer des dents.

Le PSG affirme ne pas avoir échangé avec la FFF Depuis vendredi soir, le PSG n’a pas manqué de faire savoir que la FFF avait été prévenue du risque important de blessure pour Ousmane Dembélé, touché à la cuisse gauche quelques jours avant contre Toulouse. Et comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, le PSG martèle qu'aucun échange n’a eu lieu avec le staff médical des Bleus, une version démentie par la Fédération.