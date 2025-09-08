Ousmane Dembélé : Le PSG a menti, nouvelle accusation !

La tension monte entre le PSG et la FFF après les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, qui seront absents pendant plusieurs semaines. Le club de la capitale accuse la Fédération de n'avoir pas tenu compte des avertissements médicaux concernant Dembélé, affirmant qu’aucun échange n’a eu lieu sur le dossier, une version que la FFF dément.
Présent face à la presse ce lundi, à la veille du match contre l’Islande, Didier Deschamps devrait davantage parler des absents que des présents alors que la colère ne redescend pas dans les rangs parisiens. Les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé ont encore du mal à passer au PSG, qui devra se passer de ses joueurs pour quatre et six semaines. Le cas Dembélé fait particulièrement grincer des dents.
Le PSG affirme ne pas avoir échangé avec la FFF
Depuis vendredi soir, le PSG n’a pas manqué de faire savoir que la FFF avait été prévenue du risque important de blessure pour Ousmane Dembélé, touché à la cuisse gauche quelques jours avant contre Toulouse. Et comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, le PSG martèle qu'aucun échange n’a eu lieu avec le staff médical des Bleus, une version démentie par la Fédération.
Une version démentie par la Fédération
Du côté de la FFF, on affirme au contraire que des discussions ont eu lieu avec le PSG, d’abord entre le match à Toulouse et le rassemblement des Bleus pour faire le point sur l’état d’Ousmane Dembélé, avant une rencontre entre Franck Le Gall, le médecin de l’équipe de France, et son homologue du PSG samedi, en marge des examens réalisés par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le champion d’Europe ne compte pas en rester là et entend profiter de ces deux cas pour avoir « une discussion de fond sur les dysfonctionnements qui ont eu lieu : l'absence d'échange avec le staff médical de la FFF et la prise de décision sans tenir compte des recommandations du club ».