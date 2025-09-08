Kylian Mbappé : Il balance sur son calvaire au PSG !

Étincelant sous les couleurs de Liverpool depuis le début de saison, Hugo Ekitike a été appelé en équipe de France pour le rassemblement de septembre. L’attaquant de 23 ans en a donc profité pour se livrer sur son calvaire au PSG il y a quelques années, lorsqu’il était en concurrence notamment avec un certain Kylian Mbappé.
Pour le rassemblement de septembre, l’équipe de France a été victime d’une véritable hécatombe. Privé de certains éléments offensifs comme Rayan Cherki, Didier Deschamps a donc fait appel à Hugo Ekitike. L’attaquant de 23 ans a été récompensé de son bon début de saison avec Liverpool, qu’il a rejoint cet été.
Hugo Ekitike revit loin du PSG !
Hugo Ekitike a même pu honorer sa première sélection ce vendredi lors de la victoire des Bleus contre l’Ukraine (0-2). Désormais, les hommes de Didier Deschamps sont tournés vers le match de ce mardi contre l’Islande. Le natif de Reims, lui, en a profité pour se livrer sur son calvaire qu’il a vécu au PSG lors de son passage entre 2022 et 2024, lorsqu’il était en concurrence avec un certain Kylian Mbappé.
«Je me dis que peut-être que ça m'a armé»
« Me mettre devant une caméra et dire que tout s'est bien passé, ce serait mentir. Mais quand je regarde derrière moi, je me dis que peut-être que ça m'a armé. C'était un vrai apprentissage pour moi, à tous les niveaux, et ça a fait de moi un joueur plus aguerri aujourd'hui » a ainsi confié Hugo Ekitike au micro de Téléfoot.