Kylian Mbappé : Il balance sur son calvaire au PSG !

Pierrick Levallet

Étincelant sous les couleurs de Liverpool depuis le début de saison, Hugo Ekitike a été appelé en équipe de France pour le rassemblement de septembre. L’attaquant de 23 ans en a donc profité pour se livrer sur son calvaire au PSG il y a quelques années, lorsqu’il était en concurrence notamment avec un certain Kylian Mbappé.

Pour le rassemblement de septembre, l’équipe de France a été victime d’une véritable hécatombe. Privé de certains éléments offensifs comme Rayan Cherki, Didier Deschamps a donc fait appel à Hugo Ekitike. L’attaquant de 23 ans a été récompensé de son bon début de saison avec Liverpool, qu’il a rejoint cet été.

Hugo Ekitike revit loin du PSG ! Hugo Ekitike a même pu honorer sa première sélection ce vendredi lors de la victoire des Bleus contre l’Ukraine (0-2). Désormais, les hommes de Didier Deschamps sont tournés vers le match de ce mardi contre l’Islande. Le natif de Reims, lui, en a profité pour se livrer sur son calvaire qu’il a vécu au PSG lors de son passage entre 2022 et 2024, lorsqu’il était en concurrence avec un certain Kylian Mbappé.