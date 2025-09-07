«Le diagnostic est plus grave» : Le terrible coup dur pour le PSG…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG va devoir se passer des services d’Ousmane Dembélé pendant au moins six semaines, Désiré Doué sera quant à lui absent environ un mois. Le staff de l’équipe de France avait imaginé un diagnostic moins lourd pour l’attaquant, victime d’une lésion au mollet droit et non d’un simple coup.

Vendredi soir, le PSG a vu deux de ses joueurs sortir sur blessure avec Désiré Doué et Ousmane Dembélé, ce dernier entrant justement en jeu pour remplacer le joueur formé au Stade Rennais, qui souffre d’une lésion au mollet droit. Luis Enrique devra se passer de ses services pour environ quatre semaines.

Le staff des Bleus se voulait rassurant Selon L’Équipe, le staff des Bleus s’attendait à une blessure moins importante pour Désiré Doué. « Le diagnostic final est plus grave qu'espéré dans la nuit de vendredi à samedi », peut-on lire dans le quotidien sportif. « C'est un coup », disait-on en effet en interne. La lésion a finalement été confirmée dans la matinée de vendredi.