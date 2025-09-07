Désiré Doué - PSG : La discussion révélée par Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris SG ne sera pas privé uniquement d’Ousmane Dembélé dans les semaines à venir puisque Désiré Doué a également quitté le rassemblement de l’équipe de France après sa lésion au mollet droit. Présent dans Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps s’est défendu en évoquant le ressenti des joueurs.

La colère est grande du côté du PSG après la blessure d’Ousmane Dembélé, victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit vendredi face à l’Ukraine et absent pour les six prochaines semaines. Et une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, Luis Enrique devra également se passer des services de Désiré Doué durant un mois.

« S’il me dit qu'il a quelque chose au bout de 20 minutes, je le change » L’ancien joueur du Stade Rennais a été sorti à la mi-temps par Didier Deschamps et souffre d’une lésion au mollet droit. Présent dans Téléfoot ce dimanche, le sélectionneur a également évoqué sa situation : « Désiré m'a demandé de sortir, mais après en discutant avec lui, je sais très bien que l'envie de jouer prend le pas sur beaucoup de choses. Mais s'il me dit qu'il a quelque chose au bout de 20 minutes, je le change ».