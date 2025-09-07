Doué et Dembélé à Marseille : Le PSG lâche une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le rassemblement international aura été particulièrement difficile pour le PSG, notamment en équipe de France. Et pour cause, contre l'Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont sortis sur blessure. Le club le la capitale a officialisé la durée de leur indisponibilité. Et aucun des deux attaquants ne sera à Marseille le 21 septembre pour défier l'OM.

Malgré la sortie par précaution d'Ousmane Dembélé contre Toulouse il y a une semaine, le numéro 10 du PSG était pourtant bien présent avec l'équipe de France. Et il s'est blessé quelques minutes après son entrée en jeu contre l'Ukraine vendredi soir. Ousmane Dembélé remplaçait d'ailleurs son coéquipier Désiré Doué... lui aussi blessé.

Doué et Dembélé, le gros coup dur au PSG Et par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé la durée de l'indisponibilité de ses deux attaquants. « Sorti sur blessure lors du match Ukraine - France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines », écrit d'abord le club de la capitale avant d'évoquer le cas Désiré Doué : « Également touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines ».