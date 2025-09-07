PSG - Dembélé : C'est officiel pour l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cuisse droite durant la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine vendredi soir, Ousmane Dembélé va manquer 6 semaines de compétition comme l'a officialisé le PSG. Un gros dur pour les Parisiens qui entament une période très chargée sans leur numéro 10 qui va notamment manquer le Classique contre l'OM.

Sorti sur blessure contre Toulouse en Ligue 1, le PSG avait appliqué le principe de précaution pour protéger Ousmane Dembélé. Mais le numéro 10 parisien a tout de même été convoqué en équipe de France. Entré en jeu à la mi-temps contre l'Ukraine vendredi soir, Ousmane Dembélé s'est d'ailleurs avec les Bleus. Et cette fois-ci, c'est bien plus inquiétant.

Le PSG confirme pour Dembélé En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la gravité de la blessure d'Ousmane Dembélé : « Sorti sur blessure lors du match Ukraine - France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines ».