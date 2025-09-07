PSG - Dembélé : C'est officiel pour l'OM !

Touché à la cuisse droite durant la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine vendredi soir, Ousmane Dembélé va manquer 6 semaines de compétition comme l'a officialisé le PSG. Un gros dur pour les Parisiens qui entament une période très chargée sans leur numéro 10 qui va notamment manquer le Classique contre l'OM.
Sorti sur blessure contre Toulouse en Ligue 1, le PSG avait appliqué le principe de précaution pour protéger Ousmane Dembélé. Mais le numéro 10 parisien a tout de même été convoqué en équipe de France. Entré en jeu à la mi-temps contre l'Ukraine vendredi soir, Ousmane Dembélé s'est d'ailleurs avec les Bleus. Et cette fois-ci, c'est bien plus inquiétant.
Le PSG confirme pour Dembélé
En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la gravité de la blessure d'Ousmane Dembélé : « Sorti sur blessure lors du match Ukraine - France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines ».
Dembélé va manquer plusieurs chocs
Autrement dit, Ousmane Dembélé ne rejouera pas avant la mi-octobre ce qui va le priver à coup sûr d'au moins six rencontres avec le PSG, et pas n'importe lesquels. Le club de la capitale va effectivement devoir faire ses débuts en Ligue des champions contre l'Atalanta le 17 septembre puis le FC Barcelone le 1er octobre sans son numéro 10, qui ratera également le choc contre l'OM au Stade Vélodrome le 21 septembre.