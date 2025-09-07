Catastrophe avec Ousmane Dembélé, que doit faire le PSG ?

La rédaction

La trêve internationale a rapidement viré à la catastrophe pour le PSG. Ce vendredi soir, la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2) a été entachée par la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans a fait son retour dans la capitale dans la foulée pour passer des examens approfondis. Et le constat est sans appel : le champion du monde 2018 pourrait manquer entre six et huit semaines de compétition selon L’Equipe.

Gonçalo Ramos ou Kang-In Lee pour remplacer Ousmane Dembélé ? Le PSG va donc devoir trouver une solution pour le remplacer. Luis Enrique pourrait notamment choisir de miser sur Gonçalo Ramos. Le coach espagnol préfère utiliser le numéro 9 portugais dans un rôle de super-sub. Mais en l’absence d’Ousmane Dembélé, le buteur de 24 ans pourrait être amené à avoir plus de temps de jeu. L’entraîneur du PSG pourrait également se tourner vers Kang-In Lee, qui a parfois évolué dans un rôle de faux 9 chez les Rouge-et-Bleu.