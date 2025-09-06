Dembélé : Le nouveau coup de tonnerre qui va rendre fou le PSG !

Alexis Brunet

Vendredi soir contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé s’est malheureusement blessé, ce qui a mis le PSG dans une colère noire. Les premiers échos faisaient état d’une indisponibilité de six semaines pour l’attaquant parisien, mais cela devrait finalement être plus. Le club de la capitale va certainement devoir se passer des services de son numéro dix pour huit semaines.

Le match face à l’Ukraine a laissé des traces chez les Bleus. Lors de la rencontre face aux coéquipiers d’Illia Zabarnyi, l’équipe de France a perdu deux joueurs sur blessure. C’est d’abord Désiré Doué qui a cédé sa place à Ousmane Dembélé à la mi-temps, avant que le numéro dix du PSG ne doive lui aussi quitter le pelouse à la 81ème minute, suite à une douleur à la cuisse droite.

Dembélé finalement absent huit semaines ! Forcément cette blessure a fortement contrarié le PSG qui va devoir se passer des services de son attaquant pour plusieurs semaines. Alors que le premier bilan faisait état d’une indisponibilité de six semaines, d’après les informations de L’Équipe, le Français pourrait maintenant louper jusqu’à huit semaines de compétitions.