Zidane de retour, l’annonce choc à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n'a pas repris d'activité d'entraîneur ailleurs. Le champion du monde 1998 est pressenti depuis des mois pour prendre la suite de Didier Deschamps en Equipe de France. Ce dernier quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026. Cela ne l'empêche pas de recevoir des offres et il pourrait effectuer son grand retour dans une destination bien surprenante.

Ces dernières années, de nombreuses rumeurs ont vu le jour concernant Zinédine Zidane. On lui aurait proposé de nombreuses offres dans les plus grands clubs du monde mais sa volonté n'était pas d'entraîner pour le moment. La place de sélectionneur de l'Equipe de France lui fait de l'œil mais un autre défi pourrait l'attendre prochainement. Fenerbahçe aurait conclu un accord avec le Français.

Accord surprise pour Zinédine Zidane D'après les informations révélées par le journal turc Sabah ce samedi, Zinédine Zidane se rapprocherait du Fenerbahçe puisqu'un accord préliminaire aurait été conclu entre les deux parties. Le président Ali Koç veut confier l'effectif du club à un grand nom de confiance.