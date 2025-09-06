Zinédine Zidane : La grosse envie qui va tout changer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré cinq ans d’inactivité depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est le candidat rêvé par les Français pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. En attendant son heure, le Ballon d’Or 1998 profite de sa vie de famille, mais reste également très envieux des Bleus.

« J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ». En 2022, à l’occasion de son 50ème anniversaire, Zinédine Zidane confirmait à l’Equipe qu’il souhaitait prendre la tête de l’équipe de France un jour ou l’autre.

Zidane favori pour succéder à Deschamps Cette date fatidique semble approcher à grands pas, alors qu’au cours des derniers mois, Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait son poste de sélectionneur des Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026. Un dernier tour de piste pour Deschamps donc, qui devrait voir logiquement Zidane, son ancien coéquipier, lui succéder. « Il y a beaucoup de respect entre nous. On s'est vus la dernière fois à l'été 2023, on doit se revoir l'été prochain, pour les mêmes raisons. Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie », confiait ainsi le sélectionneur français à propos de la légende Zidane.