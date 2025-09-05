Coup de tonnerre dans le football français : La bombe lâchée par Didier Deschamps en privé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En janvier dernier, Didier Deschamps annonçait son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, la fin d’une aventure de 14 ans qui se dessine. Un coup de tonnerre auquel s’attendait l’animateur Nagui, grand ami du sélectionneur tricolore qui avait mis dans la confidence certains de ses proches.

Arrivé à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps va débuter ce vendredi soir son ultime saison comme sélectionneur des Bleus. En janvier dernier, le natif de Bayonne annonçait en effet son intention de plier bagage à la fin de son contrat, après le Mondial 2026. Le timing avait surpris, mais l’entourage du champion du monde assure au contraire que cette prise de parole n’avait rien d’étonnant.

« Je n’étais absolument pas surpris » Ami de Didier Deschamps depuis 30 ans, l’animateur Nagui révèle dans les colonnes du Parisien ce vendredi qu’il s’attendait au départ du sélectionneur. « Je n’étais absolument pas surpris. En fait, je n’étais pas le seul dans la confidence, mais il faut savoir lire le Didier Deschamps entre les lignes, confie-t-il. Son départ, c’est le sujet même de sa prolongation de contrat après le Mondial 2022, où il liait l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. C’était le dernier cycle, c’est cohérent. »