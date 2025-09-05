Coup de tonnerre dans le football français : La bombe lâchée par Didier Deschamps en privé !

En janvier dernier, Didier Deschamps annonçait son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, la fin d’une aventure de 14 ans qui se dessine. Un coup de tonnerre auquel s’attendait l’animateur Nagui, grand ami du sélectionneur tricolore qui avait mis dans la confidence certains de ses proches.
Arrivé à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps va débuter ce vendredi soir son ultime saison comme sélectionneur des Bleus. En janvier dernier, le natif de Bayonne annonçait en effet son intention de plier bagage à la fin de son contrat, après le Mondial 2026. Le timing avait surpris, mais l’entourage du champion du monde assure au contraire que cette prise de parole n’avait rien d’étonnant.
« Je n’étais absolument pas surpris »
Ami de Didier Deschamps depuis 30 ans, l’animateur Nagui révèle dans les colonnes du Parisien ce vendredi qu’il s’attendait au départ du sélectionneur. « Je n’étais absolument pas surpris. En fait, je n’étais pas le seul dans la confidence, mais il faut savoir lire le Didier Deschamps entre les lignes, confie-t-il. Son départ, c’est le sujet même de sa prolongation de contrat après le Mondial 2022, où il liait l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. C’était le dernier cycle, c’est cohérent. »
« Didier Deschamps n’envisage rien d’autre que la victoire »
Après la finale perdue contre l’Argentine en 2022, Didier Deschamps part désormais en quête d’un troisième titre mondial en Amérique du Nord. « Il ne connaît que la victoire, il n’envisage rien d’autre que ça, confie Nagui. L’essentiel c’est de participer, ça n’est pas du tout son état d’esprit au foot, mais aussi à la pétanque, au ping-pong ou dans une partie de « Loup-Garou ». Quelle que soit l’histoire qui se passera aux États-Unis (l’un des pays organisateurs du Mondial 2026), son nom est écrit à vie dans les livres d’histoire du foot. C’est déjà bien gravé, mais s’il rajoute une étoile, vous pourrez reprendre le burin et le marteau et l’inscrire encore plus profondément. Il va se donner tous les moyens nécessaires pour cela. » Il faudra déjà obtenir son billet pour l’événement, les matchs de qualification débutant ce vendredi pour les Bleus, qui affrontent l’Ukraine.