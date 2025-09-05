Gros transfert au PSG, le joueur parfait est annoncé ?

Cet été, Luis Enrique a réclamé un gros changement au PSG. Ainsi, Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts du club parisien. Désormais à Manchester City, l’Italien va devoir s’imposer sous les ordres de Pep Guardiola. Selon l’un de ses anciens entraîneurs à Milan, « Gigio » est un joueur complet, parfaitement adapté au football moderne.
Ayant récemment quitté le PSG pour Manchester City, Gianluigi Donnarumma va relever un nouveau défi. Malgré des prestations héroïques avec Paris en Ligue des Champions, le gardien italien ne correspondait pas véritablement à ce que recherchait Luis Enrique à ce poste. Le technicien espagnol a notamment évoqué ce choix face à la presse.
« Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute »
« Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Je ne peux que parler en bien de Donnarumma. Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. Il est encore une meilleure personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. Mon objectif est d’améliorer l’équipe. C’est ma décision et le club me soutient », confiait ainsi l’entraîneur du PSG. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni n’a que du respect pour la personne de Gianluigi Donnarumma, que ce dernier estime parfait dans l’attitude.
« Manchester City recrute un joueur parfaitement intègre »
« Je tiens d'abord à souligner que presque partout où il est passé, Gianluigi a porté le brassard de capitaine. De Milan jusqu'à la sélection italienne, où il l'est toujours. C'est bien la preuve qu'il est capable de se mettre à disposition de son équipe et répondre aux attentes de ses entraîneurs. Je ne veux pas l'encenser, mais c'est un fait. Enfin, physiquement, Gigio ne se blesse jamais. Et je peux dire pourquoi : je l'ai entraîné de ses 14 à ses 19 ans, et il a toujours travaillé sur la prévention, la compensation, le support, le renforcement de son corps... Il est préparé à ça. Il n'a jamais eu une blessure musculaire. C'est important de le dire. Manchester City recrute un joueur parfaitement intègre et au beau milieu de sa carrière », a confié ce dernier à Eurosport.