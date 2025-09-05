Gros transfert au PSG, le joueur parfait est annoncé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Luis Enrique a réclamé un gros changement au PSG. Ainsi, Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts du club parisien. Désormais à Manchester City, l’Italien va devoir s’imposer sous les ordres de Pep Guardiola. Selon l’un de ses anciens entraîneurs à Milan, « Gigio » est un joueur complet, parfaitement adapté au football moderne.

Ayant récemment quitté le PSG pour Manchester City, Gianluigi Donnarumma va relever un nouveau défi. Malgré des prestations héroïques avec Paris en Ligue des Champions, le gardien italien ne correspondait pas véritablement à ce que recherchait Luis Enrique à ce poste. Le technicien espagnol a notamment évoqué ce choix face à la presse.

« Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute » « Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Je ne peux que parler en bien de Donnarumma. Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute. Il est encore une meilleure personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. Mon objectif est d’améliorer l’équipe. C’est ma décision et le club me soutient », confiait ainsi l’entraîneur du PSG. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni n’a que du respect pour la personne de Gianluigi Donnarumma, que ce dernier estime parfait dans l’attitude.