Le PSG boucle son transfert : Il hallucine encore !

Le Paris Saint-Germain et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert de Gianluigi Donnarumma, n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Ancien portier de la sélection italienne, Dino Zoff ne comprend toujours pas la volonté du club parisien de se séparer de son gardien, grand artisan du sacre en Ligue des champions la saison dernière.

Trois mois après avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma s’est officiellement engagé en faveur de Manchester City à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, le portier italien n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique, ce dernier n’étant pas convaincu par son jeu au pied. Un constat qui fait encore bondir Dino Zoff.

« Je ne comprends pas... » Rapporté par TuttoMercatoWeb, l’ancien portier de Squadra azzurra peine encore à comprendre la volonté du PSG de se séparer de Gianluigi Donnarumma. « Je ne comprends pas. Pas après ce que nous avons vu cette année, la Ligue des champions remportée grâce, entre autres, à ses arrêts. À moins qu'il y ait autre chose que nous ignorons », a-t-il confié.