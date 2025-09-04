Mercato de folie, l’OM fait une annonce en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM aura été hyper actif sur le mercato, recrutant pas moins de 12 joueurs, dont le tiers est arrivé le dernier jour, seulement quelques heures avant la fermeture du marché. C'est le cas notamment de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Deux recrues qui pourraient bien pousser Leonardo Balerdi sur le banc. Mais en coulisses, l'OM maintient son soutien à son capitaine.

Comme à son habitude, l'OM a mis le feu au mercato cet été puisque Pablo Longoria a même battu son record en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs ! De quoi refaire une équipe entière. Mais surtout, le tiers des recrues est arrivé lundi lors de la dernière journée du mercato. Il faut dire que le début de saison marseillais a mis en lumière la friabilité défensive de l'équipe de Roberto De Zerbi, poussant Pablo Longoria et Medhi Benatia à boucler en urgence quelques coups de dernière minute.

Balerdi menacé par le mercato ? C'est ainsi, que l'OM a bouclé les arrivées de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan, et de Nayef Aguerd, recruté pour 23M€ en provenance de West Ham. Deux joueurs qui semblent menacer Leonardo Balerdi, très décevant depuis le début de la saison et qui pourrait être la victime du mercato estival. Dans le cas où Roberto De Zerbi décidait d'aligner une défense à deux axiaux, l'Argentin pourrait très bien se retrouver sur le banc au profit d'une charnière Pavard-Aguerd, sans oublier le retour de blessure très attendu de Facundo Medina.