Mercato de folie, l’OM fait une annonce en privé !

Cet été, l'OM aura été hyper actif sur le mercato, recrutant pas moins de 12 joueurs, dont le tiers est arrivé le dernier jour, seulement quelques heures avant la fermeture du marché. C'est le cas notamment de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Deux recrues qui pourraient bien pousser Leonardo Balerdi sur le banc. Mais en coulisses, l'OM maintient son soutien à son capitaine.
Comme à son habitude, l'OM a mis le feu au mercato cet été puisque Pablo Longoria a même battu son record en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs ! De quoi refaire une équipe entière. Mais surtout, le tiers des recrues est arrivé lundi lors de la dernière journée du mercato. Il faut dire que le début de saison marseillais a mis en lumière la friabilité défensive de l'équipe de Roberto De Zerbi, poussant Pablo Longoria et Medhi Benatia à boucler en urgence quelques coups de dernière minute.
Balerdi menacé par le mercato ?
C'est ainsi, que l'OM a bouclé les arrivées de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan, et de Nayef Aguerd, recruté pour 23M€ en provenance de West Ham. Deux joueurs qui semblent menacer Leonardo Balerdi, très décevant depuis le début de la saison et qui pourrait être la victime du mercato estival. Dans le cas où Roberto De Zerbi décidait d'aligner une défense à deux axiaux, l'Argentin pourrait très bien se retrouver sur le banc au profit d'une charnière Pavard-Aguerd, sans oublier le retour de blessure très attendu de Facundo Medina.
L'OM garde sa confiance envers son capitaine
C'est donc la question du moment : Roberto De Zerbi va-t-il sacrifier son capitaine ? La Provence s'est penchée sur le sujet en contactant certains sources à l'OM où l'on assure que Leonardo Balerdi reste bien le capitaine et demeure « titulaire » au sein de la défense marseillaise. Reste à savoir pour combien de temps.