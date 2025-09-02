Après le fiasco, un joueur de l’OM craque face à un journaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté en ce début de saison, l’OM s’est incliné à Lyon (0-1) et confirme ses soucis du moment notamment sur le plan défensif. A l’origine du but de l’OL, Leonardo Balerdi a d’ailleurs été interrogé sur la friabilité de l’arrière garde marseillaise. Mais cette question ne lui a pas du tout plu, au point de reprendre un journaliste.

Dimanche soir, l'OM a confirmé ses grandes difficultés en s'inclinant à Lyon pour un Olympico très attendu (0-1). Le match a tourné à partir de l'exclusion de CJ Egan Riley pour un tacle appuyé sur Malick Fofana en position de dernier défenseur. Mais la première erreur sur cette action est commise par Leonardo Balerdi qui perd la balle au milieu de terrain et permet donc à l'ailier belge de se retrouver en position idéale. Après le match, le capitaine de l'OM a d'ailleurs fait son mea culpa.

Balerdi craque face à un journaliste « C’est très dur. On était venu chercher les trois points. Après l’erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé. C’était triste comme soirée. C’est une défaite, c’est dur. Il faudra réfléchir à ce qu’on a fait de mal pour repartir. Mais aujourd’hui, c’est très dur (…) Il faut se tranquilliser, car une défaite comme ça, c’est très dur pour la tête. Il faut profiter de la trêve, rester humbles. On a fait de bonnes choses mais ce soir (dimanche, ndlr), ce n’était pas le cas. On a un long chemin », lance-t-il en zone mixte.