OM - Rabiot : La grosse accusation en direct !

Suite à une violente bagarre ayant éclaté avec Jonathan Rowe dans le vestiaire il y a deux semaines, Adrien Rabiot a été mis à l’écart du groupe de l’OM. Alors que le milieu de terrain français se rapproche désormais d’un transfert en Serie A, Bixente Lizarazu lui, estime que le club phocéen s’est servi de la bagarre pour récupérer une indemnité de transfert avec le joueur de 30 ans.

Toujours mis à l’écart du groupe de Roberto De Zerbi à l’OM, Adrien Rabiot pourrait connaître des prochaines heures animées. Sur le départ à Marseille, le milieu de terrain de 30 ans se rapproche de l’AC Milan qui souhaite le recruter. Pour rappel, le club marseillais a mis son taulier en vente après que ce dernier se soit battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire. Mais pour certains observateurs, il s’agit-là d’une magouille du club phocéen pour vendre Rabiot.

« Je trouve qu'à Marseille ils en ont fait des caisses » « C'est incompréhensible. Il est passé de joueur indispensable à persona non grata pour une bagarre. Et une bagarre dans un vestiaire, cela arrive très souvent. Moi-même je l'ai vécu au Bayern avec Lothar Matthaus. Ce n'est pas quelque chose de rare. Il y a de l'égo, de l'électricité, il peut y avoir des tensions et donc je trouve qu'à Marseille ils en ont fait des caisses avec cette bagarre », a ainsi confié Bixente Lizarazu ce dimanche sur le plateau de Téléfoot.