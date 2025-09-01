OM - Rabiot : La grosse accusation en direct !

Suite à une violente bagarre ayant éclaté avec Jonathan Rowe dans le vestiaire il y a deux semaines, Adrien Rabiot a été mis à l’écart du groupe de l’OM. Alors que le milieu de terrain français se rapproche désormais d’un transfert en Serie A, Bixente Lizarazu lui, estime que le club phocéen s’est servi de la bagarre pour récupérer une indemnité de transfert avec le joueur de 30 ans.
Toujours mis à l’écart du groupe de Roberto De Zerbi à l’OM, Adrien Rabiot pourrait connaître des prochaines heures animées. Sur le départ à Marseille, le milieu de terrain de 30 ans se rapproche de l’AC Milan qui souhaite le recruter. Pour rappel, le club marseillais a mis son taulier en vente après que ce dernier se soit battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire. Mais pour certains observateurs, il s’agit-là d’une magouille du club phocéen pour vendre Rabiot.
« Je trouve qu'à Marseille ils en ont fait des caisses »
« C'est incompréhensible. Il est passé de joueur indispensable à persona non grata pour une bagarre. Et une bagarre dans un vestiaire, cela arrive très souvent. Moi-même je l'ai vécu au Bayern avec Lothar Matthaus. Ce n'est pas quelque chose de rare. Il y a de l'égo, de l'électricité, il peut y avoir des tensions et donc je trouve qu'à Marseille ils en ont fait des caisses avec cette bagarre », a ainsi confié Bixente Lizarazu ce dimanche sur le plateau de Téléfoot.
« Je me dis que c'est une histoire de sous, de transfert »
« Pour moi c'est un non sujet. J'imagine donc qu'il y a quelque chose derrière parce qu'on ne peut pas sanctionner un joueur juste parce qu'il s'est battu avec un autre, poursuit le champion du monde 1998. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont traité de cette façon-là. Donc je me dis que c'est une histoire de sous, de transfert... Ils veulent le transférer parce que peut-être qu'il n'a pas voulu prolonger à l'OM et que du coup, ils veulent récupérer de l'argent. Mais pour moi ce n'est pas crédible par rapport au fait qu'il y a eu un accrochage avec un autre joueur. »