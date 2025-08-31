OM - Malaise à cause d'un transfert : L'offre tant attendue est partie !

C'est le feuilleton de cette fin de mercato à l'OM, qui anime l'actualité du club marseillais et du LOSC. Edon Zhegrova est déjà tombé d'accord avec l'Olympique de Marseille sur les termes de son éventuel futur contrat, mais il n'en est rien entre les deux clubs. Toutefois, Foot Mercato annonce une offre officielle qui est partie de la cité phocéenne.
Edon Zhegrova est un joueur particulièrement apprécié par l'Olympique de Marseille. Le directeur du football qu'est Medhi Benatia s'était rué aux renseignements au printemps dernier, sans effectuer la bonne démarche de négociations aux yeux d'Olivier Létang qui n'a pas manqué de recadrer l'OM pendant le tirage au sort de la saison régulière de la Ligue Europa ainsi qu'au micro de beIN SPORTS samedi après-midi.
«Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille»
« Zhegrova ? Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu'il sera lillois, réponse mardi (rires). Ce qui s'est passé ça doit rester entre nous, j'en ai parlé avec les intéressés. Est-ce que je fais référence au président Pablo Longoria ? Absolument. Le sujet Edon était un sujet qu'on connaissait depuis très longtemps. Quand j'ai vu un certain nombre de choses dans la presse début août je l'ai contacté en lui disant : « si vous êtes intéressés, venez maintenant parce qu'il y aura des conditions ». On n'avait pas eu d'échanges, mais on en a eu mercredi soir et jeudi où on n'a pas abordé le sujet ». a confié le président du LOSC à Thomas Thouroude sur les antennes du diffuseur partiel de la Ligue 1. Pas de quoi refroidir les ardeurs de l'Olympique de Marseille pour autant.
L'OM formule une première offre au LOSC pour Zhegrova
Si l'on se fie aux informations de Foot Mercato, les dirigeants de l'OM seraient passés à l'action auprès de leurs homologues du LOSC avec une première offre de transfert formulée au large vainqueur sur la pelouse de Lorient (7-1). Le montant de la proposition n'a pas fuité et n'a donc pas été communiqué par FM. La balle est donc dans le camp de Lille alors que Zhegrova s'est déjà mis contractuellement d'accord avec l'Olympique de Marseille. Le décor est planté.