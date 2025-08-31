Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert surprise !

Désormais barré par la concurrence de Pierre-Emerick Aubamayang, revenu cet été à l’OM, Neal Maupay pourrait partir dans les dernières heures du mercato. En ce sens, Sassuolo serait actuellement en négociations avec Marseille afin de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 29 ans, qui n’aurait pas encore donné son accord.
Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’OM espère réussir à trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison. En ce sens, Faris Moumbagna (25 ans) a déjà été prêté avec option d’achat à Cremonese, alors qu’Azzedine Ounahi (25 ans) quant à lui a été transféré définitivement à Gérone et Bamo Meïté va également très bientôt s’en aller.
Meïté va être prêté à Lorient
Selon Ouest-France, le défenseur âgé de 23 ans va être prêté à Lorient, qu’il avait justement quitté à l’été 2023 pour rejoindre l’OM, sans option d’achat. Enfin, il y a aussi le cas de Neal Maupay. Arrivé l’année dernière en provenance d’Everton, l’attaquant âgé de 29 ans a vu un autre concurrent de poids débarquer en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Non retenu dans le groupe convoqué pour le déplacement à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, il est de nouveau absent ce dimanche pour le choc face à l’OL.
Sassuolo en négociations avec l’OM pour Maupay
Comme indiqué par Le 10 Sport, Brentford et le Genoa étaient sur la piste de Neal Maupay, mais sauf surprise de dernière minute, ce dernier devrait finalement rester à l’OM. D’après les dernières informations venues d’Italie, cette fameuse surprise pourrait se nommer Sassuolo. En effet, le journaliste de Sky Sport Luca Bendoni indique que le club italien serait en pourparlers avec Marseille dans l’optique d’un transfert de Neal Maupay, qui n’aurait pas encore donné son feu vert. Ce que confirme Gianluca Di Marzio, qui précise qu’un accord serait proche d’être trouvé entre les deux clubs. Reste à savoir si cette destination conviendra au joueur, qui retrouverait alors Ismaël Koné (23 ans), prêté avec option d’achat par l'OM à Sassuolo.