Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais barré par la concurrence de Pierre-Emerick Aubamayang, revenu cet été à l’OM, Neal Maupay pourrait partir dans les dernières heures du mercato. En ce sens, Sassuolo serait actuellement en négociations avec Marseille afin de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 29 ans, qui n’aurait pas encore donné son accord.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’OM espère réussir à trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison. En ce sens, Faris Moumbagna (25 ans) a déjà été prêté avec option d’achat à Cremonese, alors qu’Azzedine Ounahi (25 ans) quant à lui a été transféré définitivement à Gérone et Bamo Meïté va également très bientôt s’en aller.

Meïté va être prêté à Lorient Selon Ouest-France, le défenseur âgé de 23 ans va être prêté à Lorient, qu’il avait justement quitté à l’été 2023 pour rejoindre l’OM, sans option d’achat. Enfin, il y a aussi le cas de Neal Maupay. Arrivé l’année dernière en provenance d’Everton, l’attaquant âgé de 29 ans a vu un autre concurrent de poids débarquer en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Non retenu dans le groupe convoqué pour le déplacement à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, il est de nouveau absent ce dimanche pour le choc face à l’OL.