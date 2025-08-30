EXCLU - Mercato - OM : Maupay parti pour… rester !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Poussé vers la sortie par l’OM qui aurait aimé pouvoir faire l’économie de son salaire, Neal Maupay avait plusieurs touches intéressantes en cette fin de mercato. Mais sauf surprise de dernière minute, l’attaquant français devrait finalement rester.

Neal Maupay fait partie des derniers dossiers « départ » du côté de l’OM. Après avoir finalisé les cas Faris Moumbagna (Cremonese) et Azzedine Ounahi (Gerone), Medhi Benatia semblait prêt à organiser la sortie de l’attaquant marseillais, relégué à la 4e place dans la hiérarchie des attaquants derrière Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz. De plus, l’OM aurait vu d’un bon œil l’économie de son salaire, estimé à plus de deux millions d’euros par saison…