EXCLU - Mercato - OM : Maupay parti pour… rester !

Poussé vers la sortie par l’OM qui aurait aimé pouvoir faire l’économie de son salaire, Neal Maupay avait plusieurs touches intéressantes en cette fin de mercato. Mais sauf surprise de dernière minute, l’attaquant français devrait finalement rester.
Neal Maupay fait partie des derniers dossiers « départ » du côté de l’OM. Après avoir finalisé les cas Faris Moumbagna (Cremonese) et Azzedine Ounahi (Gerone), Medhi Benatia semblait prêt à organiser la sortie de l’attaquant marseillais, relégué à la 4e place dans la hiérarchie des attaquants derrière Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz. De plus, l’OM aurait vu d’un bon œil l’économie de son salaire, estimé à plus de deux millions d’euros par saison…
Maupay va rester ?
Depuis plusieurs semaines, les pistes sont très nombreuses pour Neal Maupay. France, Angleterre, Italie, Espagne… Tous les championnats européens sont quasiment présents pour saisir l’opportunité de récupérer l’attaquant français de 29 ans. Comme révélé par le10sport.com, son ancien club de Brentford avait même fait une entrée remarquée, à la mi-août. Et plus récemment, le Genoa semblait proche d’un accord total. Mais selon nos sources, sauf surprise de dernière minute, toujours possible dans ce genre de fin de mercato estival, Neal Maupay est parti pour rester à l’OM et enchaîner une seconde saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un garçon apprécié par le staff, les dirigeants, les joueurs et les supporters. Ce scénario ne serait donc pas une déception pour le club et ses décideurs.