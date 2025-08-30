Mercato : L'offre de la dernière chance envoyée au PSG ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis un an désormais, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé une solution. Un retour à la Juventus a été longtemps évoqué pour l’attaquant français en ce mercato estival, mais la position du Paris Saint-Germain semble avoir refroidi tout le monde du côté de Turin.

Ecarté lors des deux premières journées de Ligue 1, Randal Kolo Muani n’a clairement plus sa place à Paris. La presse italienne évoque un nouveau prêt à la Juventus depuis des mois, mais nous voilà à la fin du mercato et l’attaquant français est toujours au PSG. Et les dernières nouvelles ne vont pas pousser à l’optimisme...

Kolo Muani encore au PSG Car en Italie on l’assure, les négociations autour de Kolo Muani n’ont jamais été aussi mal embarquées. Le PSG aurait en effet décidé de monter le prix de l’international tricolore, ce qui aurait fortement calmé les ardeurs de la Juventus. Parallèlement, la trajectoire du dossier Dusan Vahovic qui devrait finalement rester au club, ont changé pas mal de choses.