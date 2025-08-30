60M€ : Une folle proposition reçue par le PSG pour un transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Loin d’être un premier choix de Luis Enrique au PSG, Kang-in Lee ne dirait pas non pour poursuivre sa carrière loin du club de la capitale. Partira-t-il ainsi d’ici la clôture du marché des transferts ? Il faudra qu’une offre convaincante arrive ainsi que Paris accepte de lâcher le Sud-Coréen. Pour cela, il faudra proposer plus que 60M€ comme l’a fait Nottingham Forest.

Kang-in Lee n’est lui pas indésirable au PSG et pourtant, il était tout de même question d’un potentiel transfert d’ici la fin du mercato. Sous contrat jusqu’en 2028, le Sud-Coréen pourrait être tenté d’aller chercher du temps de jeu loin du club de la capitale. Mais encore faut-il que la direction parisienne accepte de vendre Lee. Seule une offre importante ferait visiblement changer d’avis le PSG, aujourd’hui parti pour conserver son milieu offensif.

30M€ + 30M€ de bonus pour Kang-in Lee ! Partira ? Ne partira pas ? Le cas Kang-in Lee pourrait être un gros dossier de cette fin de mercato. Et voilà que le Sud-Coréen du PSG aurait notamment fait l’objet d’une sacrée proposition de Nottingham Forest. En effet, selon les informations de L’Equipe, le club de Premier League aurait offert 30M€ + 30M€ de bonus pour Lee, lui qui avait été acheté pour 22M€ à Majorque en 2023.