60M€ : Une folle proposition reçue par le PSG pour un transfert !

Loin d’être un premier choix de Luis Enrique au PSG, Kang-in Lee ne dirait pas non pour poursuivre sa carrière loin du club de la capitale. Partira-t-il ainsi d’ici la clôture du marché des transferts ? Il faudra qu’une offre convaincante arrive ainsi que Paris accepte de lâcher le Sud-Coréen. Pour cela, il faudra proposer plus que 60M€ comme l’a fait Nottingham Forest.
Kang-in Lee n’est lui pas indésirable au PSG et pourtant, il était tout de même question d’un potentiel transfert d’ici la fin du mercato. Sous contrat jusqu’en 2028, le Sud-Coréen pourrait être tenté d’aller chercher du temps de jeu loin du club de la capitale. Mais encore faut-il que la direction parisienne accepte de vendre Lee. Seule une offre importante ferait visiblement changer d’avis le PSG, aujourd’hui parti pour conserver son milieu offensif.
30M€ + 30M€ de bonus pour Kang-in Lee !
Partira ? Ne partira pas ? Le cas Kang-in Lee pourrait être un gros dossier de cette fin de mercato. Et voilà que le Sud-Coréen du PSG aurait notamment fait l’objet d’une sacrée proposition de Nottingham Forest. En effet, selon les informations de L’Equipe, le club de Premier League aurait offert 30M€ + 30M€ de bonus pour Lee, lui qui avait été acheté pour 22M€ à Majorque en 2023.
Le PSG dit non !
Le PSG aurait donc là l’occasion de réaliser une belle plus-value. Mais voilà que cette proposition de Nottingham Forest pour Kang-in Lee n’aurait pas convaincu le club de la capitale. Le quotidien sportif fait savoir que cette offre aurait ainsi été refusée. Le PSG ne serait d’ailleurs pas disposé à négocier, mais si cette position venait à évoluer, Nottingham Forest serait prêt à proposer encore plus pour Lee, également ciblé par Fulham, Naples et le Milan AC.