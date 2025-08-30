Mercato : Coup double à l’OM avec ce transfert, le plan est révélé ?

Ces dernières heures, une nouvelle piste a été annoncée pour l’OM en cette fin de mercato. En effet, le club phocéen s’intéresserait à Oleksandr Zintchenko. L’Ukrainien d’Arsenal viendrait ainsi répondre à la recherche d’un arrière gauche à Marseille. Mais voilà qu’avec Zintchenko pourrait bien faire coup double. Explications.
Pour le moment, l’OM en est à 7 recrues sur le mercato estival. Mais voilà que d’ici le 1er septembre, ce total risque encore de grimper en conséquence. En effet, le club phocéen travaille actuellement sur de nombreux dossiers. C’est ainsi que ces dernières heures, un intérêt de Marseille pour Oleksandr Zintchenko a été évoqué. Alors que l’OM recherche un arrière gauche, l’Ukrainien d’Arsenal pourrait donc être la solution.
Arrière gauche… et milieu de terrain pour l’OM ?
Mais voilà que l’OM aurait également été séduit par la polyvalence d’Oleksandr Zintchenko. Alors que l’Ukrainien d’Arsenal viendrait répondre au besoin des Phocéens au poste d’arrière gauche, La Provence fait savoir que Zintchenko serait également une option pour le milieu de terrain suite au départ de Valentin Rongier à Rennes.
Emerson plutôt que Zintchenko ?
A voir maintenant si l’OM parviendra à un accord avec Chelsea pour Oleksandr Zintchenko. Recruter l’Ukrainien n’est pas gratuit, ce qui fait que le club phocéen pourrait se tourner vers un autre profil. En effet, pour ce poste d’arrière gauche, l’OM pourrait finalement décider de miser sur Emerson. A suivre…