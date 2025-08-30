Mercato : Coup double à l’OM avec ce transfert, le plan est révélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, une nouvelle piste a été annoncée pour l’OM en cette fin de mercato. En effet, le club phocéen s’intéresserait à Oleksandr Zintchenko. L’Ukrainien d’Arsenal viendrait ainsi répondre à la recherche d’un arrière gauche à Marseille. Mais voilà qu’avec Zintchenko pourrait bien faire coup double. Explications.

Pour le moment, l’OM en est à 7 recrues sur le mercato estival. Mais voilà que d’ici le 1er septembre, ce total risque encore de grimper en conséquence. En effet, le club phocéen travaille actuellement sur de nombreux dossiers. C’est ainsi que ces dernières heures, un intérêt de Marseille pour Oleksandr Zintchenko a été évoqué. Alors que l’OM recherche un arrière gauche, l’Ukrainien d’Arsenal pourrait donc être la solution.

Arrière gauche… et milieu de terrain pour l’OM ? Mais voilà que l’OM aurait également été séduit par la polyvalence d’Oleksandr Zintchenko. Alors que l’Ukrainien d’Arsenal viendrait répondre au besoin des Phocéens au poste d’arrière gauche, La Provence fait savoir que Zintchenko serait également une option pour le milieu de terrain suite au départ de Valentin Rongier à Rennes.