Transfert de Rabiot : La condition non négociable de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À deux jours de la fermeture du mercato et même si Roberto De Zerbi a ouvert la porte à sa réintégration la semaine dernière, Adrien Rabiot est pour le moment encore sur la liste des transferts de l’OM. La tendance semble donc toujours être à un départ et en ce sens, Marseille a fixé une seule condition : une indemnité d’au moins 15M€.

Après lui avoir tendu la main et exprimé son souhait « réparer les choses », Roberto De Zerbi ne veut plus vraiment parler d’Adrien Rabiot. « Maintenant c’est entre lui et le club », a déclaré le technicien italien vendredi en conférence de presse, alors que l’international français (53 sélections) est toujours sur la liste des transferts de l’OM.

« La porte de mon bureau est ouverte pour tous les joueurs de l'effectif, pas seulement pour Adrien Rabiot » S’il avait ouvert la porte à Adrien Rabiot au micro de Canal+ jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria a ensuite un peu plus nuancé ses propos en zone mixte : « c'est mal interpréter mes paroles. Ce que j'ai dit : la porte de mon bureau est ouverte pour tous les joueurs de l'effectif, pas seulement pour Adrien Rabiot. Je l'ai bien dit clairement. »