OM - Transfert interdit : La discussion secrète qui va leur coûter cher ?

La rédaction

Entre les dirigeants de l'OM et le LOSC, le torchon avait déjà brûlé en janvier dernier dans le cadre des 1/16èmes de finale de Coupe de France. Et cet été, bis repetita au sujet du dossier Edon Zhegrova, gros sujet de discussion en coulisses entre les parties concernées par cet éventuel transfert. Une opération qui, selon ses propos, n'est jamais venue aux oreilles d'Olivier Létang. Coup de bluff du président du LOSC qui pourrait tout faire capoter ? C'est notre sondage du jour !

Edon Zhegrova (26 ans) semble avoir fait son choix. Ecarté des terrains en raison d'une blessure à l'aine depuis la fin de l'année 2024, l'international kosovar devrait faire ses adieux au LOSC avant que le rideau ne tombe sur le mercato lundi soir prochain. Selon les informations de Foot Mercato, l'ailier aurait à cœur de claquer la porte lilloise dans l'optique de relever le challenge qui se présente à lui avec l'OM. Une discussion à ce sujet se serait déroulée avec son coach Bruno Genesio et son président Olivier Létang.

«On n'est pas à une surprise près avec l'OM» Et pourtant, ce dernier a profité du tirage au sort de la saison régulière de la Ligue Europa à Monaco afin de calmer les ardeurs de l'OM avec le coup de pression suivant. « Je suis surpris qu'il puisse y avoir un accord entre Zhegrova et l'OM. Nous, on n'a aucun contact avec l'OM. Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat. Je n'ai eu aucune demande de Marseille pour pouvoir parler à mon joueur. Il y a des règles de vie et des attitudes qui doivent être respectueuses. J'ai entendu ce matin que l'entraîneur de l'OM avait parlé à mon joueur. C'est surprenant, mais on n'est pas à une surprise près avec l'OM ».