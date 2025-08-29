OM - Rabiot : Le gros malaise annoncé avec De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pablo Longoria a annoncé jeudi que la porte de son bureau était ouverte à Adrien Rabiot, ainsi qu’à tous les autres joueurs, Daniel Riolo s’est interrogé sur la stratégie de communication de l’OM dans ce dossier. Selon lui, Roberto De Zerbi a mis le club dans l’embarras en ouvrant la porte à une réintégration de l’international français et c’est Medhi Benatia qui doit le plus mal à l'aise.

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Pablo Longoria n’a pas échappé au dossier brulant de cette fin de mercato, celui d’Adrien Rabiot. Alors qu’il a été écarté et placé sur la liste des transferts en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, l’international français a vu Roberto De Zerbi, samedi après la victoire contre le Paris FC (5-2), lui tendre la main et ouvrir la porte à sa réintégration dans l’effectif.

« La porte de mon bureau est toujours ouverte, pour Adrien Rabiot ou le reste des joueurs » « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair : dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs, pour Adrien Rabiot ou le reste des joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'avoir des discussions sincères. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat avec l'OM et tant que le mercato est ouvert, il y a encore des possibilités », a répondu Pablo Longoria au micro de Canal+, quand il lui a été demandé si Adrien Rabiot serait présent pour disputer la Ligue des champions avec l’OM.