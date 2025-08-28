Transfert de Rabiot : L'OM annonce un énorme coup de théâtre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le cas Rabiot n'est toujours pas réglé à l'OM, Pablo Longoria a lâché une petite bombe en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Le président du club phocéen ouvre clairement la porte au fait que son milieu de terrain reste à Marseille cette saison. Un sacré coup de théâtre.

Depuis quelques jours, Adrien Rabiot est placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Mais alors que le mercato estival fermera ses portes lundi à 20h, le milieu de terrain de l'équipe de France est toujours officiellement un joueur de l'OM. Suffisant pour imaginer qu'il soit réintégré et reste à l'OM cette saison ? Ce n'est pas à exclure puisqu'après Roberto De Zerbi, c'est au tour de Pablo Longoria d'ouvrir la porte à Adrien Rabiot.

Longoria ouvre la porte à Rabiot « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair: dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'être sincères », lance-t-il au micro de Canal+, avant d'en rajouter une couche.