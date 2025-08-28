Transfert de Rabiot : L'OM annonce un énorme coup de théâtre !

Alors que le cas Rabiot n'est toujours pas réglé à l'OM, Pablo Longoria a lâché une petite bombe en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Le président du club phocéen ouvre clairement la porte au fait que son milieu de terrain reste à Marseille cette saison. Un sacré coup de théâtre.
Depuis quelques jours, Adrien Rabiot est placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Mais alors que le mercato estival fermera ses portes lundi à 20h, le milieu de terrain de l'équipe de France est toujours officiellement un joueur de l'OM. Suffisant pour imaginer qu'il soit réintégré et reste à l'OM cette saison ? Ce n'est pas à exclure puisqu'après Roberto De Zerbi, c'est au tour de Pablo Longoria d'ouvrir la porte à Adrien Rabiot.
Longoria ouvre la porte à Rabiot
« C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair: dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'être sincères », lance-t-il au micro de Canal+, avant d'en rajouter une couche.
«Ma porte est toujours ouverte»
« Parler, juste parler. Ma porte est toujours ouverte. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat et encore jusqu'à la fin du mercato, il y a encore des possibilités. On discute comme des adultes, ma porte est ouverte », ajoute Pablo Longoria.