Mercato : Une victime à l'OL, Riolo annonce un transfert en direct ?

Alors que le mercato d'hiver approche, les clubs sont déjà à l'affût. En effet, du côté de l'OL, on pourrait être en train de préparer le départ de Tanner Tessmann, dont on souhaite récolter une belle somme. L'Américain de 24 ans a raté les derniers matches du club mais était présent dimanche en Coupe de France. Daniel Riolo pense qu'il pourrait faire ses valises très prochainement.

Plutôt bien utilisé depuis le début de la saison à l'OL, Tanner Tessmann pourrait faire ses valises cet hiver. En effet le club semble avoir des idées pour son effectif et cela nécessiterait le départ d'au moins un joueur. C'est l'Américain qui pourrait être ciblé alors que l'on recherche déjà son remplaçant. Pour Daniel Riolo, le transfert de Tessmann est quasiment acté.

L'OL a choisi son prochain transfert ? Toujours pas au top concernant ses finances, l'OL ne peut pas recruter comme bon lui semble. Le club doit d'abord organiser un départ et le joueur choisi semble être Tanner Tessmann. « Ça fait un moment que l’on ne voit plus Tessmann. J’ai dit il n’y a pas longtemps que c’était probablement lui le premier sur la liste pour le mercato de janvier, j’ai l’impression que c’est peut-être ça qui est en train de se goupiller (...) Peut-être qu’on a voulu tester le petit De Carvalho, pour qui c’est très compliqué, parce qu’on sait qu’il va falloir se passer de Tessmann » confirme Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.