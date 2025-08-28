Rabiot viré : L’OM va les dégoûter !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deux semaines après sa grosse bagarre avec Jonathan Rowe et sa mise à l’écart du groupe, Adrien Rabiot n’a toujours pas quitté l’OM. De son côté, Roberto De Zerbi songe même à le réintégrer au sein de l’effectif. Une situation qui a de quoi freiner les ardeurs des clubs étrangers intéressés par le Français, comme l’AC Milan.

L’avenir d’Adrien Rabiot devrait s’éclaircir dans les prochains jours. Mis à l’écart par l’OM, le milieu de terrain a vu Roberto De Zerbi lui tendre la main en vue d’une réintégration au sein du groupe après la victoire des Phocéens samedi dernier.

Rabiot réintégré ? « Je n’ai pas encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent », confiait ainsi l’entraîneur italien. En parallèle d’une potentielle réintégration à l’OM donc, Adrien Rabiot intéresse plusieurs clubs étrangers, dont l’AC Milan.