Cristiano Ronaldo : 10 ans plus tard, le scandale relancé à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Douze années se sont écoulées depuis le 2ème Ballon d'or de la carrière de Cristiano Ronaldo. Une édition controversée aux yeux de bien des observateurs puisque le Portugais ne méritait pas totalement cette récompense au vu de la saison de Franck Ribéry avec le Bayern Munich. C'est notamment le point de vue d'Olivier Giroud qu'il a partagé la semaine dernière à la télévision anglaise.

En 2013, Franck Ribéry avait remporté tous les trophées possibles tout en étant décisif et impactant dans les succès du Bayern Munich sur le sol allemand et le continent. Néanmoins, l'ancien numéro 7 du club bavarois a terminé derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au classement du Ballon d'or 2013.

«Il méritait ce Ballon d'or à l'époque» Pour beaucoup, Franck Ribéry méritait d'être sacré de la distinction individuelle suprême. C'est notamment le cas d'Olivier Giroud, son ancien coéquipier en équipe de France entre 2011 et 2014. « Dans le couloir, j'ai mis Franck (ndlr Ribéry) je me souviens qu'il était l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué quand j'ai rejoint l'équipe nationale en 2011. Il a eu une carrière incroyable. Je pense qu'il méritait ce Ballon d'or à l'époque (ndlr en 2013 lorsque Cristiano Ronaldo a été sacré). Un joueur incroyable ». a confié Giroud sur les antennes de Sky Sports en Angleterre la semaine dernière.