Cristiano Ronaldo : 10 ans plus tard, le scandale relancé à la télévision !

Douze années se sont écoulées depuis le 2ème Ballon d'or de la carrière de Cristiano Ronaldo. Une édition controversée aux yeux de bien des observateurs puisque le Portugais ne méritait pas totalement cette récompense au vu de la saison de Franck Ribéry avec le Bayern Munich. C'est notamment le point de vue d'Olivier Giroud qu'il a partagé la semaine dernière à la télévision anglaise.
En 2013, Franck Ribéry avait remporté tous les trophées possibles tout en étant décisif et impactant dans les succès du Bayern Munich sur le sol allemand et le continent. Néanmoins, l'ancien numéro 7 du club bavarois a terminé derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au classement du Ballon d'or 2013.
«Il méritait ce Ballon d'or à l'époque»
Pour beaucoup, Franck Ribéry méritait d'être sacré de la distinction individuelle suprême. C'est notamment le cas d'Olivier Giroud, son ancien coéquipier en équipe de France entre 2011 et 2014. « Dans le couloir, j'ai mis Franck (ndlr Ribéry) je me souviens qu'il était l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué quand j'ai rejoint l'équipe nationale en 2011. Il a eu une carrière incroyable. Je pense qu'il méritait ce Ballon d'or à l'époque (ndlr en 2013 lorsque Cristiano Ronaldo a été sacré). Un joueur incroyable ». a confié Giroud sur les antennes de Sky Sports en Angleterre la semaine dernière.
«Nous avons besoin d'une dose de génie au milieu de terrain»
Le champion du monde 2018 a été invité par Jamie Carragher au cours de l'émission Monday Night Football à bâtir son 11 de légende avec ses coéquipiers. Giroud a notamment aligné Mesut Ozil et Santi Cazorla autour de N'Golo Kanté, Antoine Griezmann et Franck Ribéry. « Nous avons besoin d'une dose de génie au milieu de terrain. C'est pourquoi que j'ai mis Cazorla, l'un des meilleurs joueurs techniquement avec qui j'ai joué. Pied gauche, pied droit... Mesut Ozil, s'il souhaitait que vous marquiez ce jour-là, vous allait marquer. Il préfère faire une passe décisive que marquer. Il est si intelligent. Son pied gauche est fou ».