Trahi par le PSG, il balance dans la presse : «Il y avait de l'extrasportif derrière»

Le PSG a connu plusieurs problèmes à la fois sportifs et extrasportifs avant l'arrivée du Qatar en 2011. Un joueur passé par le club de la capitale entre 2004 et 2006 raconte d'ailleurs s'être senti trahi par sa direction juste avant d'être contraint de quitter le PSG.

Passé par le PSG entre 2004 et 2006, Stéphane Pichot ne garde pas un excellent souvenir de la fin de son aventure parisienne. L'ancien latéral droit raconte en effet qu'à partir du moment où il a réclamé son départ, tout a changé pour lui à Paris, au point qu'il n'apparaisse plus dans les groupes retenus par le staff du PSG. Il a notamment raté la finale de la Coupe de France contre l'OM en 2006. Stéphane Pichot estime avoir été trahi.

Paroles d'ex - Stéphane Pichot : « J'ai encore des problèmes au dos à cause de Ribéry »

«Quand j'ai demandé à partir de Paris...» « Quand j'ai demandé à partir de Paris parce qu'il y avait eu des histoires. J'avais tout le temps figuré dans le groupe et, sur les derniers mois de ma seconde année, j'étais passé remplaçant car Paulo César était revenu au club. Il y avait de l'extrasportif derrière. Ne pas avoir été sur la feuille de match pour la finale de la Coupe de France 2006 (PSG-OM, 2-1) fait partie de mes plus grosses déceptions. Je me suis senti seul et en même temps trahi », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de raconter la façon dont Vahid Halilhodzic l'a recruté au PSG.