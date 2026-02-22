Kylian Mbappé a bouclé un transfert en Ligue 1 : «Il m'a conseillé de rejoindre...»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant de rejoindre le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a passé 7 ans au PSG. L'attaquant français connaît forcément très bien le championnat de France et il serait à l'origine d'un transfert qui a fait du bruit cet hiver en France. Le joueur en question, qui connaît bien Kylian Mbappé l'a avoué.

Et si Kylian Mbappé était vraiment à l'origine d'un transfert incroyable en Ligue 1 ? L'attaquant français aurait en effet œuvré pour convaincre l'un de ses coéquipiers au Real Madrid de se lancer en France. Le club espagnol a en effet conclu une opération cet hiver avec l'une de ses jeunes pépites pour qu'il ait du temps de jeu ailleurs. La destination choisie ne serait pas un hasard.

Endrick à Lyon, c'est tout sauf un hasard Jeune joueur brésilien recruté au Real Madrid en 2024, Endrick n'avait pas vraiment l'occasion de s'exprimer sur le terrain. Cet hiver, un transfert était donc préférable pour qu'il puisse gagner de l'expérience. Et c'est finalement à Lyon qu'il a posé ses valises, où il connaît déjà un franc succès. Il aurait reçu de précieux conseils de la part de ses coéquipiers français au Real Madrid. « Kylian (Mbappé) et (Eduardo) Camavinga m'ont dit que c'était un bon championnat, mais que c'était aussi très agressif. Mais ils m'ont vraiment conseillé de rejoindre Lyon parce que c'est une bonne équipe et que j'aurais du temps de jeu. Je les remercie pour leurs bons conseils » confie le principal intéressé à Téléfoot.