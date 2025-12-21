Cristiano Ronaldo - Messi : L’énorme coup avec Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Actuellement, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde et il est bien parti pour le rester jusqu’à la fin de sa carrière. Selon l’ancien directeur sportif du PSG Antero Henrique, l’attaquant du Real Madrid sera l’un des plus grands de l’histoire lorsqu’il décidera de s’arrêter, au même niveau que Cristiano Ronaldo ou bien encore Lionel Messi.

En sept saisons à Paris, Kylian Mbappé a eu le temps de devenir une légende du PSG. Cette appellation est parfois sujette aux débats entre supporters du club de la capitale mais en tout cas on ne peut pas enlever à l’attaquant d’être le meilleur buteur du champion de France. Avec 256 réalisations, il devance de loin Edinson Cavani et ses 200 buts.

Mbappé impressionne à Madrid Après avoir été l’un des meilleurs joueurs du PSG, Kylian Mbappé est également en train de le devenir au Real Madrid. Pour sa deuxième saison en Espagne, le champion du monde frappe fort avec déjà 28 buts à son compteur en seulement 26 matchs toutes compétitions confondues. S’il continue comme ça, la trace laissée par le Français dans le monde du football sera immense.