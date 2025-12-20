Zinedine Zidane : La révélation inattendue avec la femme d'un joueur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’un mauvais coup lors d’un match de Ligue des champions en 1998, Christophe Pignol, passé notamment par l’AS Monaco, s’était souvenu il y a quelques années de la classe de Zinedine Zidane et des autres joueurs de la Juventus durant son hospitalisation à Turin.

Joueur de classe sur le terrain, Zinedine Zidane l’était également en dehors. Il y a quelques années, Christophe Pignol, passé par le FC Nantes, l’AS Monaco ou encore le LOSC, avait dévoilé dans les colonnes de L’Équipe une anecdote témoignant de la bienveillance du champion du monde 1998, quelques mois avant le sacre des Bleus à domicile.

Les souvenirs de Christophe Pignol « Juste avant la mi-temps de la demi-finale aller de la Ligue des champions Juventus-Monaco (4-1, le 1er avril 1998), (Angelo) Di Livio me donne un coup sur la tempe qui m'envoie plusieurs jours à l'hôpital de Turin. Une usine à gaz. Je me retrouve dans une chambre à quatre ou cinq. Où (Zinédine) Zidane, (Didier) Deschamps, Di Livio et (Alessandro) Del Piero viennent me voir, racontait Christophe Pignol en 2022. La femme d'un mec qui venait de se faire opérer n'en croyait pas ses yeux. Elle n'arrêtait pas de le secouer, mais il n'arrivait pas à se réveiller de son anesthésie. »